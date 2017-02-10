واتس آب يطلق ميزة التحقق بخطوتين لتأمين الحسابات

المواطن – نت

أعلن تطبيق واتس آب، المملوك لشركة فيسبوك، عن ميزة مهمة داخل إعدادات الأمان الخاصة بالمستخدمين، وهي التحقق بخطوتين، والتي تمنع أي شخص آخر من تفعيل رقم الهاتف الخاص بك دون رمز مرور مكون من ستة أرقام لا يعرفه سوى صاحب الحساب.

وهذه الميزة، تم اختبارها بشكل تجريبي منذ نوفمبر الماضي، ولكنها متاحة الآن لمستخدمي تطبيق واتس آب من هواتف الأندرويد والـios وويندوز فون، وكل ما على المستخدم فعله لتفعيل الميزة هو الذهاب للإعدادات وبعدها account ومنها step verification ثم Enable، وبعدها سيطلب منك إدخال البريد الإلكتروني واختيار رمز مرور مكون من ستة أرقام.

وقال المتحدث باسم واتس آب لموقع VentureBeat: إن المستخدم إذا قام بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين، فهذا يعنى أن كل محاولة لمصادقة رقمك على التطبيق، سيطالبك التطبيق بكلمة المرور التي قمت بإنشائها والمكونة من ستة أرقام، وفي كل مرة يقوم فيها بتسجيل الدخول إلى التطبيق كل سبعة أيام، سيحتاج لاستخدام الميزة الجديدة.

جدير بالذكر أن تطبيق واتس اب سبق وأطلق ميزة تشفير الرسائل بنظام End To End Encryption، ولكن الميزة الجديدة الاختيارية تحمى المستخدمين بشكل أفضل من الاختراق.