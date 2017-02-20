واس تطلق قناتها الفارسية في تيليغرام

المواطن – واس

أطلقت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين قناة ناطقة باللغة الفارسية في تطبيق ( تيليغرام Telegram).

وأوضح رئيس وكالة الأنباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين أن القناة أحد منتجات واس الإخبارية التي تحقق الرسالة الإعلامية من خلال استهداف شرائح محددة باستخدام التقنية الحديثة.

وقال: ” نطلق الخدمة لمواكبة التقنية ونقل الجديد من الأخبار والمواد الصحفية الأخرى أولاً بأول بغرض الوصول لشريحة الناطقين باللغة الفارسية من خلال تطبيق تيليغرام” ، عاداً القناة استكمالاً لنهج واس للتواصل الفعّال في مختلف المنصات الرقمية لتسهيل إيصال آخر الأخبار والمستجدات ، وانطلاقاً من استراتيجية واس للتواصل الإخباري مع جمهور الشبكات الاجتماعية.

وأكد رئيس واس أن القناة ذراع إخبارية جديدة تضاف لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تبثها واس بعدة لغات عالمية ، مشيراً إلى أن واس تغرد حالياً باللغات الإنجليزية والفرنسية والفارسية وقريباً سيتم إضافة العديد من اللغات.

ويمكن الانضمام إلى قناة # تيليغرام _واس من خلال الضغط على الرابط التالي والاشتراك المباشر لتبقى على اطلاع دائم بأحدث المستجدات، من (هنا).