واشنطن بوست: ترامب يراقب تمدد النفوذ الإيراني وسيتدخل في الوقت المناسب

المواطن – ترجمة : محمود نبيل

تراقب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جدي زيادة النفوذ الإيراني وما يتبعها من تنظيمات وعناصر مثل حزب الله والحوثيين في كل من سوريا واليمن بشكل متزايد، وتعمل الإدارة على وضع حد لهذا الأمر في الوقت المناسب.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في مقالها الافتتاحي، اليوم الاثنين، أن إيران لا تزال تقف عائقًا أمام سعي الحكومة العراقية لخلق نظام أكثر شمولًا للطوائف المتنازعة في البلاد، مشيرة إلى أن النزعة المتطرفة لطهران تحول دون إقامة نظام يتسم بالحيادية في بغداد.

وأوضحت الصحيفة التي أبرزت تصريحات من جانب بعض مسؤولي البيت الأبيض قريبي الصلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك ترقباً واضحاً من جانب إدارته لارتفاع النفوذ الإيراني الواضح في عدد من البلدان في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تواجد حزب الله المحظور في ثلاثة بلدان بخلاف موطنه، وهي اليمن والعراق وسوريا.

وأضافت المصادر المطلعة أن ترامب سيحاول صياغة القرارات التي من شأنها أن تضع حدًا لارتفاع النفوذ الإيراني بالعديد من دول المنطقة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي المتولي لمهام البلاد حديثًا لن يقف عاجزًا أمام نشاطات طهران في المنطقة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صاغ بنفسه خطة خلع نور المالكي رئيس الحكومة العراقية السابق من منصبه، والذي كان يراه لا يعمل بالمستوى المطلوب من الحيادية، وأتى العراق بنظام جديد بقيادة حيدر العبادي، والذي وصفته الصحيفة بالشخص الذي يحمل نوايا طيبة، لكن تحول تدخلات إيران دون تحقيقها بشكل ملموس في الواقع العراقي.