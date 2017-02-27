واقعة غريبة في دوري أبطال آسيا !

المواطن ـ محمد سلام

صدفة غريبة حدثت اليوم في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث شهدت 3 مباريات تسجيل هدف في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

البداية كانت في مباراة لوكوموتيف الأوزبكي والأهلي الإماراتي، حيث سجل لوكوموتيف هدفه الأول عند الثانية 17، وسجل استقلال طهران هدفه الأول في شباك التعاون عند الثانية 33، وأحرز استقلال خوزستان الإيراني الهدف الأول في شباك الجزيرة الإماراتي عند الثانية 58.

علما بأن أسرع هدف طوال تاريخ دوري أبطال آسيا جاء عن طريق سبيستيان سوريا لصالح لخويا القطري على باختاكور الأوزبكي عند الثانية 9.34 في أبريل 2013.