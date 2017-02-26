وزير التجارة الماليزي: نتطلع للمشاركة في تحقيق #رؤية_السعودية_2030
أكد سعي بلاده لجذب الاستثمارات السعودية النفطية

وزير التجارة الماليزي: نتطلع للمشاركة في تحقيق #رؤية_السعودية_2030

2017/02/26
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, زيارات ملكية
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وزير التجارة الماليزي مصطفى محمد

المواطن – الرياض

أكد وزير التجارة الماليزي مصطفى محمد أن هناك فرصةً كبيرة للتعاون بين المملكة وماليزيا، معبراً عن تطلَع بلاده للمشاركة في رؤية 2030.

وقال الوزير الماليزي، في تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية، إن ماليزيا تسعى لجذب الاستثمارات السعودية بشكل كبير خاصة في المجال النفطي.

وأضاف أن الدور الماليزي في خطط التطوير يتمثل بنقل الخبرات الاقتصادية إلى المملكة.

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