وزير العمل يستعرض تحديات لجنة تنمية رفحاء

المواطن – شريف النشمي – الرياض

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مكتبه بالوزارة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رفحاء.

وفي مستهل اللقاء رحّب الوزير بالوفد الزائر، وناقش معهم التحديات التي تواجه اللجنة متمنياً لهم دوام التوفيق.

وقد قدم مجلس إدارة اللجنة للوزير نسخةً من كتاب اللجنة “2016 مسيرة نماء” الذي يحتوي على برامج اللجنة التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي، وقدم الوزير شكره لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في إنجاح البرامج.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس وأعضاء اللجنة شكرهم للوزير على حسن الحفاوة والاستقبال وقدموا له درع تذكاري في هذه المناسبة.

حضر اللقاء كلٌّ من وكيل التنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني ومستشار الوزير المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالوزارة الأستاذ خالد أبا الخيل.