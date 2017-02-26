وزير النقل الماليزي: زيارة الملك سلمان ستجلب الاستثمارات وفرص العمل

المواطن - عبد الرحمن دياب - الرياض

قال وزير النقل الماليزي، ليو تيونج لاي، إنه من المتوقع أن تجلب زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، استثمارات وفرص عمل لماليزيا.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع “ذا ستار أون لاين” الماليزي، أن زيارة الملك سلمان، تعتبر اعترافاً بماليزيا كمكان مثالي للاستثمارات، مضيفاً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التجارة والتنمية وكذلك الروابط بين المسلمين.

ورغبة من الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة، واستجابة للدعوات الموجهة لمقامه الكريم فقد غادر للقيام بجولة تشمل كلاً من : ( ماليزيا ، والجمهورية الإندونيسية ، وسلطنة بروناي دار السلام ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية المالديف ، والمملكة الأردنية الهاشمية ) يلتقي خلالها قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.