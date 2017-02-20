وسيلة جديدة لمحو الذكريات السيئة من أدمغة البشر

المواطن - وكالات

تمكّن علماء من إيجاد وسيلة يستطيعون عبرها إزالة الذكريات السيئة من أدمغة البشر.

وأجرى علماء كنديّون تجارب على أدمغة الفئران، وكانت نتائج هذه التجارب إيجابية للغاية، حيث استطاعوا تنشيط ذكريات سيئة ومحوها.

والتجربة تقوم على إنتاج بروتين معين بشكلٍ مفرط في الدماغ، الأمر الذي يؤدّي إلى إثارة الخلايا العصبية التي تنتج الذكريات السيئة، وقال العلماء إن لهذه التقنية جوانب عملية مفيدة.

وقال العلماء إنه يمكن الاستعانة بهذه التقنية لمساعدة الجنود الذين يعانون من صدمة ما بعد الحرب، كما أنها تهوّن من متاعب مدمني المخدرات.