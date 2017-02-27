وضع كارثي بسبب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في 3 مديريات

المواطن - واس

وصف وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، الوضع الإنساني في مديريات عتمة، ووصابين، والقفر -التابعة لمحافظة ذمار واب- بالكارثي.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح لـ “وكالة الأنباء اليمنية”، اليوم، أن هذا الوضع نتج عن الحرب الهمجية والقصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبناء تلك المديريات.

وقال: “إن قيام الميليشيا بتفجير عدد من المنازل، وتهجير الناس بقوة السلاح زاد من تعقيد الوضع الإنساني، وزاد من عدد النازحين والمهجرين من منازلهم في تلك المناطق”، مشيرًا إلى أن العمليات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد أبناء مديريات عتمة، ووصابين، والقفر هي جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية.

ودعا الوزير فتح منظمات الأمم المتحدة إلى الوصول إلى تلك المديريات، وتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لأبناء تلك المديريات، والتدخل لإيقاف جرائم الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين.