وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة #الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد” للسعوديين (من الجنسين حسب الجداول المرفقة)، بكليات الجامعة بالطائف وفروعها في (رنية وتربة والخرمة)، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3- فيما يخص وظيفة (أستاذ، أستاذ مشارك) أن يكون حاصلاً على اللقب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

4- الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

5- يُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الأحوال المدنية للرجال ,وصورة من كرت العائلة للنساء.

2- السيرة الذاتية.

3- صورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

4- صورة من الخبرات.

ملاحظات هامة:

– التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه ,وسوف يتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط.

– أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً.

– سوف يستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

– ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في طلبكم، وستضطر الجامعة آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات متاح على موقع الجامعة الإلكتروني (هنا )، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 1438/5/26هـ إلى يوم الخميس الموافق 1438/6/10هـ.

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