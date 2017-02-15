وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الحدود الشمالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية، بدرجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر – مدرس لغة)، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها في كل من (رفحاء – طريف – العويقيلة)، والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على بوابة الجامعة الإلكترونية، حيث سيكون التقديم لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد 22 / 5 / 1438هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 26 / 5 / 1438هـ.

واشترطت جامعة الحدود الشمالية في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً.

3- مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

4- التقديم مخصص لوظائف أعضاء هيئة التدريس (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر – مدرس لغة).

5- ألا يقل التقدير في جميع المؤهلات عن (جيد جداً) ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية.

6- فيما يخص مدرس اللغة فيشترط أن يكون حاصلاً على (البكالوريوس والماجستير) وبتقدير(جيد جداً) على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

8- اجتياز المقابلة الشخصية.

9- يجب تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة وفي حال عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

10- يكون التقديم عبر البريد الإلكتروني (jobs@nbu.edu.sa) فقط، ولن نستقبل أي طلبات يدوية مباشرة.

وللتقديم على الوظائف ومعرفة التخصصات المطلوبة، اضغط هنا