وظائف إدارية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

المواطن – الرياض

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم غدٍ الأحد في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة ، والثانية عشرة , في مقر الجامعة بمدينة السيح عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوافر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط : (هنا) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرةً إلى أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس الموافق 3-6-1438هـ .