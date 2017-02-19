وظائف إدارية شاغرة في غرفة #ينبع بـ 5 شروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع عن رغبتها في شغل وظيفة قيادية بمسمى “الأمين العام” بشخصية سعودية مؤهلة، وذلك وفق الشروط التالية:

1- شهادة جامعية يفضّل أن تكون في أحد فروع علم الإدارة أو الاقتصاد، مع خبرةٍ لا تقل عن (3) سنوات في الأعمال ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.

2- إجادة اللغلة الإنجليزية.

3- إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب الآلي ذات الصلة.

4- خبرة في العلاقات العامة والتواصل.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الغرفة أنه على الراغبين، تُقدّم الطلبات -لمدة أسبوع من تاريخه- باسم رئيس مجلس الإدارة على عنوان غرفة ينبع: (البريد الإلكتروني: pro@ynbcci.org.sa )، أو على (الفاكس: 0143224257).

وأعلنت الغرفة عن حاجتها لإشغال وظيفة “أخصائي اتصالات إدارية”، مشترطة على المتقدم أن يكون لديه الإلمام ببرامج الحاسب الآلي ذات الصلة.

وأوضحت الغرفة أنه على الراغبين بالتقديم على الوظيفة ممّن لديهم المؤهلات والخبرات المناسبة، إرسال السيرة الذاتية على عنوان الغرفة التالي: info@ynbcci.org.sa، خلال الفترة من تاريخ 22/ 5/ 1438هـ وحتى تاريخ 24/ 5/ 1438هـ.