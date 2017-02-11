#وظائف تعليمية شاغرة بجمعية التحفيظ في #الخرج

#وظائف تعليمية شاغرة بجمعية التحفيظ في #الخرج

2017/02/11
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, تيوب المواطن, حصاد اليوم
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جمعية تحفيظ الخرج

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج “ارتق” عن حاجتها لمعلمين سعوديين للتدريس في حلقات القرآن التابعة للجمعية في الفترة المسائية (العصر – المغرب – العشاء) في مساجد المحافظة، وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية فما فوق.
2- أن يجيد المتقدم إتقان القرآن تلاوة وتجويدًا.
3- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
4- إرفاق أي شهادة أو دورة تتعلق بالقرآن وقت المقابلة الشخصية.
5- أن يكون التدريس خمسة أيام في الأسبوع.

وأوضحت الجمعية أن آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين يوم الثلاثاء 1-6-1438هـ، وذلك عبر التسجيل من خلال الرابط التالي: (هنا).

 

 

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