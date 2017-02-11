وظائف تعليمية شاغرة بجمعية التحفيظ في #الخرج

المواطن – خالد الأحمد
أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج “ارتق” عن حاجتها لمعلمين سعوديين للتدريس في حلقات القرآن التابعة للجمعية في الفترة المسائية (العصر – المغرب – العشاء) في مساجد المحافظة، وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية فما فوق.
2- أن يجيد المتقدم إتقان القرآن تلاوة وتجويدًا.
3- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
4- إرفاق أي شهادة أو دورة تتعلق بالقرآن وقت المقابلة الشخصية.
5- أن يكون التدريس خمسة أيام في الأسبوع.
وأوضحت الجمعية أن آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين يوم الثلاثاء 1-6-1438هـ، وذلك عبر التسجيل من خلال الرابط التالي: (هنا).