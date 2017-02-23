وظائف شاغرة بهيئة المساحة الجيولوجية في #جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمحافظة جدة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمسمى “طباخ، ومساعد طباخ”، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون لائقاً طبياً للعمل بموجب شهادة طبية صادرة من الجهة المختصة التي تحددها الهيئة.

3- ألا يقل سن المتقدم عن (25) عاماً.

4- أن يجتاز بنجاح ما قد يتقرر من امتحانات ومقابلات شخصية.

5- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي.

7- لديه دبلوم معتمد من جهات متخصصة في هذا المجال.

8- لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات في نفس المجال.

9- لديه خبرة في تقديم المأكولات الشرقية والآسيوية والافرنجية.

10- الاهتمام بالمظهر والجودة والنوعية.

وأوضحت الهيئة أن على الراغبين بالتقديم تسجيل الطلبات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني هنا (www.sgs.org.sa) ، مع ضرورة تعبئة نموذج طلب التوظيف المرفق في الموقع، ويتم تقديم الأصول للمطابقة عند التعيين، مشيرة إلى أن المتقدمين الذين سبق لهم أن تقدموا للهيئة عليهم معاودة التقديم من جديد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، اضغط هنا http://www.sgs.org.sa/Arabic/AboutSGS/Employment/Pages/AvailableJobs.aspx