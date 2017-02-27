#وظائف شاغرة في إدارة صندوق الطلاب بجامعة #الطائف

#وظائف شاغرة في إدارة صندوق الطلاب بجامعة #الطائف

2017/02/27
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة صندوق الطلاب بجامعة الطائف عن حاجتها للتعاقد على بند صندوق الطلاب، للوظائف: مدقق حسابات، ومختص موظفين.

وأبرزت أنَّ ذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعوديًا.
2- أن يحمل درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير جيد على الأقل.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يكون لديه إلمام بالعمل على البرامج المحاسبية.

ودعت الإدارة الراغبين في التقدم للمنافسة، تقديم ملف متكامل يشتمل على:

  • السيرة الذاتية للمتقدم
  • الشهادات والدورات والخبرات الحاصل عليها مشفوعة بطلب من المتقدم لسعادة المدير التنفيذي لإدارة صندوق الطلاب.

وأبرزت أنَّ التقديم خلال الفترة من الأحد بتاريخ 1438/6/6هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1438/6/17هـ.

وللاستفسار: هاتف رقم/ 0127272020 ، تحويلة رقم/ 1740.

 

 

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