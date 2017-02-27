وظائف شاغرة في إدارة صندوق الطلاب بجامعة #الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة صندوق الطلاب بجامعة الطائف عن حاجتها للتعاقد على بند صندوق الطلاب، للوظائف: مدقق حسابات، ومختص موظفين.

وأبرزت أنَّ ذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا.

2- أن يحمل درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير جيد على الأقل.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- أن يكون لديه إلمام بالعمل على البرامج المحاسبية.

ودعت الإدارة الراغبين في التقدم للمنافسة، تقديم ملف متكامل يشتمل على:

السيرة الذاتية للمتقدم

الشهادات والدورات والخبرات الحاصل عليها مشفوعة بطلب من المتقدم لسعادة المدير التنفيذي لإدارة صندوق الطلاب.

وأبرزت أنَّ التقديم خلال الفترة من الأحد بتاريخ 1438/6/6هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1438/6/17هـ.

وللاستفسار: هاتف رقم/ 0127272020 ، تحويلة رقم/ 1740.