وظائف شاغرة في إدارة صندوق الطلاب بجامعة #الطائف

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت إدارة صندوق الطلاب بجامعة الطائف عن حاجتها للتعاقد على بند صندوق الطلاب، للوظائف: مدقق حسابات، ومختص موظفين.
وأبرزت أنَّ ذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعوديًا.
2- أن يحمل درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير جيد على الأقل.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يكون لديه إلمام بالعمل على البرامج المحاسبية.
ودعت الإدارة الراغبين في التقدم للمنافسة، تقديم ملف متكامل يشتمل على:
- السيرة الذاتية للمتقدم
- الشهادات والدورات والخبرات الحاصل عليها مشفوعة بطلب من المتقدم لسعادة المدير التنفيذي لإدارة صندوق الطلاب.
وأبرزت أنَّ التقديم خلال الفترة من الأحد بتاريخ 1438/6/6هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1438/6/17هـ.
وللاستفسار: هاتف رقم/ 0127272020 ، تحويلة رقم/ 1740.