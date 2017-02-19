#وظائف شاغرة لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

#وظائف شاغرة لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

2017/02/19
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض وفق مسميات الوظائف التالية:
1- مشرف إدارة الاستراتيجية.
2- محلل أول جودة.
3- أخصائي أول التدقيق.
4- أخصائي التدقيق.
5- مشرف تسويق.
6- مطور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا).

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا).

 

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