وظائف شاغرة للجنسين بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد بـ 8 شروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الذاتي بالمدينة الطبية، وذلك للعمل في فرع الجامعة بتهامة عسير (محايل)، وفق الشروط والمسميات التالية:

1- طبيب مقيم (وظيفتان): بكالوريوس طب عام.

2- طبيب مقيم (وظيفتان / للنساء): بكالوريوس طب عام.

3- طبيب مقيم: بكالوريوس طب وجراحة أسنان.

4- طبيب أخصائي: ماجستير أو زمالة في الطب الباطني.

5- طبيبة نساء وولادة: ماجستير أو زمالة في طب أمراض النساء والولادة.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة المؤهلة في التخصص المطلوب.

2- الحصول على شهادة التسجيل، وبطاقة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون التسجيل ساري المفعول.

3- ألّا يكون مرتبطًا بعقدٍ مع أي جهة أخرى عند قبوله، أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدّق من جهة عمله خلال شهر من قبوله.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يكون قد صُدر بحقه أي حكم شرعي، أو فصل من وظيفة، أو برنامج تدريبي، أو برنامج تشغيل ذاتي.

5- إرفاق الشهادة والسيرة الذاتية.

6- إحضار مشهد بالخبرة مصدقًا من جهة عمله.

7- إرفاق خطاب يذكر فيه الوظيفة المتقدم عليها.

8- يرسل الطلب والوثائق المطلوبة خلال أسبوعين من نشر الإعلان على الإيميل التالي: kkumc@kku.edu.sa.