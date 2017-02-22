#وظائف شاغرة للجنسين بجمعية “تأهيل” في #عنيزة

#وظائف شاغرة للجنسين بجمعية “تأهيل” في #عنيزة

2017/02/22
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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جمعية تأهيل بعنيزة1
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية “تأهيل” لخدمة، ورعاية، وتأهيل ذوي الإعاقة عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين للعمل لدى الجمعية، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
1- محاسب (رجال): بكالوريوس.
2- طبيب عام (رجال): بكالوريوس طب وجراحة.
3- تمريض (رجال): بكالوريوس.
4- أخصائية علاج طبيعي.

الشروط المطلوبة:
1- يشترط وجود خبرة لا تقل عن (3) سنوات.
2- حصوله/ـها على تراخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- تحديد مدينة العمل عند الإرسال.

ودعت الجمعية من يجد نفسه مستوفي الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية على فاكس الجمعية: (016/3634990)، أو عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني: هنا.

جمعية تأهيل بعنيزة2

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