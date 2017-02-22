وظائف شاغرة للجنسين بجمعية “تأهيل” في #عنيزة

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية “تأهيل” لخدمة، ورعاية، وتأهيل ذوي الإعاقة عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين للعمل لدى الجمعية، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
1- محاسب (رجال): بكالوريوس.
2- طبيب عام (رجال): بكالوريوس طب وجراحة.
3- تمريض (رجال): بكالوريوس.
4- أخصائية علاج طبيعي.
الشروط المطلوبة:
1- يشترط وجود خبرة لا تقل عن (3) سنوات.
2- حصوله/ـها على تراخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- تحديد مدينة العمل عند الإرسال.
ودعت الجمعية من يجد نفسه مستوفي الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية على فاكس الجمعية: (016/3634990)، أو عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني: هنا.