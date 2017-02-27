وظائف شاغرة للجنسين بمعهد خبراء الجودة في #الرياض

أعلن معهد خبراء الجودة النسائي للتدريب، بمدينة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
1- حارس أمن.
2- سكرتيرة: مؤهل يناسب الوظيفة، وخبرة في مجال العمل نفسه.
3- مدربات حاسب آلي: مؤهل بكالوريوس حاسب، وخبرة في مجال التدريب.
4- مدربات لغة إنجليزية: مؤهل بكالوريوس لغة إنجليزية أو ماستر، وخبرة في مجال التدريب، والأولوية للمبتعثات.
5- مدربات أعمال بنكية ومصطلحاتها: مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال، وخبرة في العمل بالبنوك.
6- مدربات مصطلحات طبية: مؤهل طبي في أي فرع من فروعه، وخبرة في هذا المجال.
7- مدربات في مهارات الإلقاء والخطابة: مؤهل لغة عربية، وخبرة في هذا المجال.
8- مدربات في تطوير المهارات الكتابية والإملائية: مؤهل لغة عربية، وخبرة في هذا المجال.
9- مدربات متخصصات في الريبوت: مؤهل مناسب، وخبرة في المجال.
10- مدربات في تطوير الذات: مؤهل مناسب، وخبرة في هذا المجال.
11- مدربات في الإدارة: مؤهل مناسب، وخبرة في هذا المجال.
12- مدربات في المحاسبة المالية: مؤهل محاسبة، وخبرة في التدريب.
13- مستخدمات، وعاملة نظافة، وبائعة كوفي.
وأوضح المعهد أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: Qeit.sa.1@gmail.com.