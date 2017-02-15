وظائف شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظائف شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي قانوني ثاني، التحقيق: للعمل في “وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ إدارة التحقيق”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أنظمة أو ما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال مراجعة وفحص قضايا الاحتيال أو مايعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

2- أخصائي قانوني أول: للعمل في “إدارة الاستشارات القانونية/ وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ إدارة الاستشارات القانونية”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أنظمة أو ما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الاستشارات القانونية أو ما يعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

3- أخصائي قانوني رئيسي، التحقيق: للعمل في “وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ إدارة التحقيق”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أنظمة أو ما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال مراجعة وفحص قضايا الاحتيال أو ما يعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

4- أخصائي قانوني ثاني، الاستشارات القانونية: للعمل في “وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ إدارة الاستشارات القانونية”.

الشروط:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أنظمة أو ما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الاستشارات القانونية أو ما يعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا )، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون الاثنين الموافق 26-2-2017م.