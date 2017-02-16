#وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

#وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

2017/02/16
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- خطة التنمية الناس – خريجي الموارد البشرية.
2- مدير قسم الشؤون الدولية.
3- مشرف المحاسبة.
4- أخصائي وسائل الإعلام – (للنساء).
5- مهندس أول عمليات الشبكة.
6- مشرف المصالحة.
7- محلل أول تسويق – (للنساء).

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا )

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا)

 

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