وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات لدى جامعة الملك خالد

المواطن- خالد الأحمد:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك خالد عن توفر عدد من وظائف المعيدين الشاغرة للمواطنين والمواطنات في عدد من كليات الجامعة.

وأوضحت أنَّ المناصب الشاغرة وفق الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2. أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي الأعوام التالية: (1435/1436هـ)، (1436/1437هـ)، (1437/1438هـ).

3. أن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في نفس التخصص ولم يسبق له الرسوب في أي مادة وأن تكون الدراسة بالانتظام.

4. ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

5. الحصول على درجة (60 كحد أدنى) في اختبارات القدرات العامة للجامعيين.

6. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار التخصص المعد من الأقسام الأكاديمية (يكتفى باختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكلٍ من كلية الطب البشري وطب الأسنان).

7. لمتقدمي كلية اللغات والترجمة الحصول على درجة (500 كحد أدنى) في اختبار التوفل، أو ما يعادلها في اختبارات IELTS أو STEP .

وأبرزت العمادة أنّه “على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول والتسجيل على رابط التوظيف على موقع الجامعة عبر الدخول من هنا، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 1438/06/13هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1438/06/24هـ

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