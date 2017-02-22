#وظائف صحية شاغرة للرجال في هيئة الهلال الأحمر

#وظائف صحية شاغرة للرجال في هيئة الهلال الأحمر

2017/02/22
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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هيئة الهلال الاحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني لشغل عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين (رجال)، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- طبيب مقيم.
2- أخصائي إسعاف وطب طوارئ.
3- فني إسعاف وطب طوارئ.
4- فني أجهزة طبية.
5- مساعد صحي (إسعاف وطب طوارئ).

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف، أو من سبق له التقديم بتاريخ 20/ 9/ 1437هـ الدخول على بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني: هنا ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 1438هـ وحتى تاريخ 15/ 6/ 1438هـ.

وظائف الهلال الأحمر2

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