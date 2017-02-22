وظائف صحية شاغرة للرجال في هيئة الهلال الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني لشغل عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين (رجال)، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- طبيب مقيم.

2- أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

3- فني إسعاف وطب طوارئ.

4- فني أجهزة طبية.

5- مساعد صحي (إسعاف وطب طوارئ).

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف، أو من سبق له التقديم بتاريخ 20/ 9/ 1437هـ الدخول على بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني: هنا ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 1438هـ وحتى تاريخ 15/ 6/ 1438هـ.