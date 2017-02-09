وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” الطبي -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر (9) وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحملة شهادات الدبلوم فأعلى، باسم: “مساعد طبيب الأسنان، وطبيب الأسنان للأطفال، وجراح الفم والفكين، وفني مساعد أسنان، ومساعد فني مختبر الأسنان، وتقني التصوير، ومساعد مدير السجلات الطبية، ومعالج توسيع الأسنان، ومساعد محلل فني تكنولوجيا المعلومات”، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وقال المركز إن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم، الخميس، الموافق 9 فبراير 2017م.

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