وظائف نسائية شاغرة بمركز إتقان في #الأحساء

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مركز إتقان للرعاية النهارية والتدخل المبكر التابع لجمعية البطالية الخيرية للخدمات الإجتماعية بمحافظة الأحساء عن فتح باب التوظيف على وظائف “أخصائية علاج طبيعي”، وفق الشروط التالية:
1- خريجة بكالوريوس تخصص علاج طبيعي.
2- الحصول على بطاقة التصنيف الطبية (مزاولة المهنة).
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
4- راتب مع حوافز مرضية.
وأوضح المركز أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية إلى الإيميل: yahya_7@yahoo.com ، مشيرا الى ان موعد استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 1438هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 18/ 5/ 1438هـ.