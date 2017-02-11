وظائف نسائية شاغرة بمركز إتقان في #الأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز إتقان للرعاية النهارية والتدخل المبكر التابع لجمعية البطالية الخيرية للخدمات الإجتماعية بمحافظة الأحساء عن فتح باب التوظيف على وظائف “أخصائية علاج طبيعي”، وفق الشروط التالية:

1- خريجة بكالوريوس تخصص علاج طبيعي.

2- الحصول على بطاقة التصنيف الطبية (مزاولة المهنة).

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- راتب مع حوافز مرضية.

وأوضح المركز أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية إلى الإيميل: yahya_7@yahoo.com ، مشيرا الى ان موعد استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 1438هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 18/ 5/ 1438هـ.