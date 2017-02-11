#وظائف نسائية شاغرة بمركز إتقان في #الأحساء
التقديم عبر البريد الالكتروني اعتبارا من الأحد

#وظائف نسائية شاغرة بمركز إتقان في #الأحساء

2017/02/11
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف مركز إتقان1

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز إتقان للرعاية النهارية والتدخل المبكر التابع لجمعية البطالية الخيرية للخدمات الإجتماعية بمحافظة الأحساء عن فتح باب التوظيف على وظائف “أخصائية علاج طبيعي”، وفق الشروط التالية:
1- خريجة بكالوريوس تخصص علاج طبيعي.
2- الحصول على بطاقة التصنيف الطبية (مزاولة المهنة).
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
4- راتب مع حوافز مرضية.

وأوضح المركز أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية إلى الإيميل: yahya_7@yahoo.com ، مشيرا الى ان موعد استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 1438هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 18/ 5/ 1438هـ.

وظائف مركز إتقان2

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