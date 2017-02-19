وظائف نسائية شاغرة بوكالة شطر الطالبات بسليمانية #جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة شطر الطالبات بالسليمانية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور، منها ثلاث وظائف فئة (ج) بمسمى (مراسل)، ووظيفة واحدة فئة (أ) بمسمى (عامل خدمات)، وترغب الوكالة إشغالها بمواطنات سعوديات عن طريق المسابقة، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 1438/5/22هـ ولمدة 5 أيام، من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهرا بوكالة شطر الطالبات بالسليمانية بالمبنى السادس الدور الأول، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

3- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً.

4- أن تكون حاصلة على الكفاءة المتوسطة كحد أعلى للتقدم على الوظائف.

5- أن تتمتع المتقدمة بصحة جيدة وخالية من الأمراض.

6- إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي.