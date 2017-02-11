وظائف_شاغرة بمدرسة أم عمار للتحفيظ في #الرياض

المواطن – خالد الأحمد
أعلنت إدارة مدرسة أم عمار الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عن حاجتها لمعلمات (بالفترة المسائية)، بمسمى “معلمة تمهيدي، ومعلمة أمهات غير قارئات، ومشرفة تعليمية”، وفق الشروط التالية:
1- أن تكون سعودية الجنسية.
2- دورات تعليمية لمن ليس لها خبرة مثل: (التجويد، والقاعدة النورانية، ونور البيان، أو طالبة في دور التحفيظ تجيد أحكام التجويد).
المميزات:
1- مواصلات مجاناً للأحياء القريبة.
2- بدل مواصلات للأحياء البعيدة.
3- مكافأة (700) ريال.
4- حضانة بسعر رمزي.
وأوضحت الإدارة أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع توضيح جهة السكن على الإيميل التالي: om-3mar-s@hotmail.com .