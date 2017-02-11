#وظائف_شاغرة بمدرسة أم عمار للتحفيظ في #الرياض

#وظائف_شاغرة بمدرسة أم عمار للتحفيظ في #الرياض

2017/02/11
الساعة 12:44 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
880
0
طباعة
وظائف مدرسة أم_عمار1

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت إدارة مدرسة أم عمار الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عن حاجتها لمعلمات (بالفترة المسائية)، بمسمى “معلمة تمهيدي، ومعلمة أمهات غير قارئات، ومشرفة تعليمية”، وفق الشروط التالية:
1- أن تكون سعودية الجنسية.
2- دورات تعليمية لمن ليس لها خبرة مثل: (التجويد، والقاعدة النورانية، ونور البيان، أو طالبة في دور التحفيظ تجيد أحكام التجويد).

المميزات:
1- مواصلات مجاناً للأحياء القريبة.
2- بدل مواصلات للأحياء البعيدة.
3- مكافأة (700) ريال.
4- حضانة بسعر رمزي.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع توضيح جهة السكن على الإيميل التالي: om-3mar-s@hotmail.com .

وظائف مدرسة أم_عمار2

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالأسماء.. أمير الشرقية يعتمد “15” عضواً بمجلس المنطقة في دورته السابعة

المواطن – الدمام اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير