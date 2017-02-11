وظائف_شاغرة بمدرسة أم عمار للتحفيظ في #الرياض

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت إدارة مدرسة أم عمار الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عن حاجتها لمعلمات (بالفترة المسائية)، بمسمى “معلمة تمهيدي، ومعلمة أمهات غير قارئات، ومشرفة تعليمية”، وفق الشروط التالية:

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- دورات تعليمية لمن ليس لها خبرة مثل: (التجويد، والقاعدة النورانية، ونور البيان، أو طالبة في دور التحفيظ تجيد أحكام التجويد).

المميزات:

1- مواصلات مجاناً للأحياء القريبة.

2- بدل مواصلات للأحياء البعيدة.

3- مكافأة (700) ريال.

4- حضانة بسعر رمزي.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع توضيح جهة السكن على الإيميل التالي: om-3mar-s@hotmail.com .