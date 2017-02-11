وظائف_شاغرة للجنسين ببرنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

المواطن – خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر عدد (23) وظيفة شاغرة للجنسين بعدة مجالات، لحملة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وذلك للعمل في عددٍ من الشركات والمؤسسات “شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة سراكو، وشركة أبناء سلمان الدحيم للتجارة والمقاولات، وشركة شاينا جيو انجنيرنج، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وشركة سديم الزراعية، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء”.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، ومستمر حتّى تاريخ 17/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط ( هنا ).