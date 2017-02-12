وظائف_شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظيفتين شاغرتين للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي ثان: للعمل في “وحدة تطوير البنية التحتية – إدارة التقنية”.

الشروط:

1. حاصل على الدرجة العلمية في (علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، تقنية المعلومات) أو مايعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة الخوادم MSSQL، إدارة تقنيات أوراكل Oracle (Database, IAS, E-business suite) أو ما يعادلها.

4. إجادة اللغة الإنجليزية.

5. خبرة في تنفيذ وتطوير ذكاء الأعمال BI وإدارة مخازن المعلومات.

6. يفضل حملة الشهادات المهنية التالية: (شهادات أوراكل المهنية (Oracle Certified Professional) – (شهادات مايكروسفت المهنية (Microsoft Certified DBA MCDBA).

7. التفرغ التام.

8. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

9. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

10. اجتياز المقابلات الشخصية.

2- أخصائي ثالث: للعمل في “إدارة القوائم المالية”.

الشروط:

1. حاصل على الدرجة العلمية في (المالية، المحاسبة) أو مايعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، المحاسبة أو مايعادلها.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون الأربعاء الموافق 21-2-2017م.