وظائف_شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، بمسمى: “مسؤول أول مبيعات، وأخصائي التدقيق”، لحملة درجة البكالوريوس في (الإدارة/ المبيعات/ التسويق/ إدارة الأعمال/ الموارد البشرية)، وذلك للعمل بفروع الشركة، في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا).

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا).