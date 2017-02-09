وظيفة شاغرة بإدارة الموارد البشرية في #جامعة_نورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن حاجتها لشغل وظيفة “مخطط مساحات مكتبية”، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

2- أن يكون التخصص في الهندسة الداخلية أو أي تخصص يناسب الوصف الوظيفي.

3- خبرة مناسبة في مجال التخطيط الأمثل للمساحات المكتبية.

4- إجادة التعامل مع برامج (إكسيل، كاد، فوتوشوب، آديزاين، سكاتش أب، مايكروسوفت).

الوصف الوظيفي:

1. توفير المعلومات المحدثة عن منشآت الجامعة بوضعها الراهن، وإدخالها وما يستجد عليها من تعديلات في نظام آلي بالحاسوب.

2. تحديد أو تصنيف المساحات، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة ذات الصلة.

3. طرح الأفكار المتعلقة بالاستخدام الأمثل للمساحات المكتبية في البيئة الجامعية، سواء كانت مكاتب، قاعات تدريب، صفوف مدرسية، قاعات اجتماعات أو سكن جامعي.

4. حفظ المعلومات أو البيانات المتعلقة بالإنشاءات الجديدة والتعديلات والتجديدات في تلك المنشآت.

5. إجراء دراسات الجدوى والاستغلال الأمثل للمساحات، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.

6. حفظ البيانات التفصيلية المتعلقة باستغلال المساحات والمخزون المساحي.

7. اقتراح التغييرات في تخصيص المساحات وإدارة المخزون المساحي بالمنشآت الجامعية، والرفع بذلك للمشرف المختص.

8. مساعدة الإدارة في تشخيص المشاكل وتحديد التوجهات والاحتياجات المستقبلية للمساحات، وطرح التوصيات المتعلقة بذلك.

9. العمل الوثيق مع الآخرين لوضع تصاميم المساحات، بما في ذلك الأثاث، أجهزة الاتصالات، وكل ما يتعلق بالتصاميم.

المهارات والمعرفة:

1- الدراية بإدارة المساحات والتطبيقات الحاسوبية ذات العلاقة.

2- الدراية بالاستغلال الأمثل للمساحات المكتبية، وإدارة المنشآت الجامعية.

3- المهارة في تحليل وتحديد الاستغلال الأمثل للمساحات المكتبية، وإدارة مخزون المنشآت في البيئة الجامعية.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين المؤهلين إرسال طلباتهم إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على الإيميل التالي: nraltammimi@pnu.edu.sa .