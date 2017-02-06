وفاة معلمة وزوجها وإصابة ابنتهما بحادث مروري بطريق “بيشة – خميس مشيط”

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

لقيت معلمة وزوجها حتفهما إثر تعرضهما لحادث مروري على طريق “بيشة – خميس مشيط”، اليوم الاثنين، حيث تعمل المعلمة في إحدى مدارس مركز الجزيرة التابع لمكتب تعليم خيبر ويعمل زوجها في القطاع العسكري.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة إبراهيم الشمراني، أنه بعد نهاية دوام اليوم الاثنين تعرضت معلمة وزوجها وابنتهما لحادثة تسببت في وفاة الوالدين وإصابة ابنتهما التي تدرس في المرحلة الابتدائية بنفس المدرسة التي تعمل فيها والدتها، وتم نقلها لمستشفى الملك عبدالله في بيشة نظراً لخطورة حالتها.

وقد كانت هذه الحادثة محل متابعة من قِبل مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري، والذي وجه بمتابعة حالة الطالبة في المستشفى، هذا وقد كان في متابعة حالة الطالبة مدير الأمن والسلامة عبدالله شبيب ومديرة مكتب خيبر فاطمة الشهراني.