وفاة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة

المواطن - وكالات

توفي مساء اليوم، الإثنين، فيتالي تشوركين، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وقدمت الخارجية الروسية تعازيها لأسرة الفقيد الذي توفي قبل إتمام عامه الـ 65.

وولد الدبلوماسي الروسي في 21 فبراير عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينات القرن الماضي من جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.

وبدأ العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الأول في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية الذي بدأ في عقد مؤتمرات مفتوحة منتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات، أجاب تشوركين بالإنجليزية الممتازة على أسئلة من المراسلين الغربيين.

أما في الفترة بين 1994-1998، عُيّن كسفير فوق العادة للاتحاد الروسي لدى مملكة بلجيكا، وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، وفي الفترة 1998-2003، عُيّن كسفير مفوض فوق العادة لروسيا في كندا، وفي يونيو 2003 إلى أبريل 2006، شغل تشوركين مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية.

ومنذ أبريل 2006، عُيّن كممثل دائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستمر في منصبه إلى أن وافته المنية.