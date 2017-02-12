وفاة وإصابة 4 أشخاص بحادثي تصادم في #جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران إثر وقوع حادثي تصادم مساء اليوم، الأحد، حيث وقع الحادث الأول بين مركبةٍ ودراجةٍ نارية يستقلّها شخصان على الطريق الدولي في محافظة صبيا بالقرب من قرية المحلة، ونتج عنه حالتي وفاة.

ووقع الحادث الآخر بين مركبتين على الطريق الرابط بين مدينة جازان ومحافظة أبو عريش بالقرب من قرية الكربوس، ونتج عنه إصابة شخصين بإصابات متوسطة وبسيطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، لـ “المواطن“، أن غرفة العمليات تلقّت مساء اليوم، الأحد، بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارةٍ ودراجةٍ نارية على طريق مفرق قرية المحلة باتجاه قرية الحقو، حيث وجدت الفرقة الإسعافية حالتين وفاة لشخصين كانا يستقلان دراجة نارية نتيجة اصطدامهما بسيارة.

وأضاف أن الحادث الآخر وقع على طريق قرية الكربوس، وباشرته فرقة إسعافية، حيث نقلت حالتين -واحدة متوسطة والأخرى بسيطة- إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بعد تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين.