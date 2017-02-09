وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم 3 مركبات بـ #جازان

المواطن – خالد الأحمد – جازان

توفي ثلاثة أشخاص من بينهم رضيعة، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات حرجة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات على طريق الملك عبدالله بمدينة جيزان، وبالقرب من مبنى المعهد التقني والمهني، مساء أمس الأربعاء.

وأفاد شهود عيان لـ “المواطن”، أن الحادث الذي وقع بين ثلاث مركبات أدى إلى احتراق مركبة، ونتج عنه وفاة شابين ورضيعة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، حيث توفي شابان في موقع الحادث، بينما حاول أحد المواطنين إسعاف الرضيعة التي لفظت أنفاسها قبل وصولها المستشفى.



وأضافوا أن عدة فرق من قبل الهلال الأحمر والدفاع المدني والدوريات الأمنية باشرت موقع الحادث، حيث تم نقل ثلاث إصابات حرجة بواسطة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى إخماد النيران التي اشتعلت بإحدى المركبات من قبل فرق الدفاع المدني.



وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الخامسة من مساء أمس بلاغاً عن وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان، وأن في الموقع عدداً من المصابين، وعلى الفوز تم توجيه ٤ فرق إسعافية.



وأضاف أنه عند وصول الفرق الإسعافية وجدت في الموقع حالتي وفاة، وثلاث حالات حرجة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى العميس لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن هناك مصاباً سادساً تم نقله عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية موقع الحادث، وذلك بحسب إفادة المواطنين.