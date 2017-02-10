وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع بـ #جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرين بإصابات ما بين حرجة ومتوسطة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين مركبتين على الطريق الدولي بجازان، وبالقرب من مدخل محافظة أحد المسارحة، وذلك في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وأفاد شهود عيان لـ”المواطن“، أن الحادث المروع الذي وقع بمدخل محافظة أحد المسارحة نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغلادشية، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين، أربعة منهم من الجنسية البنغلاديشية، ومواطنان.

وأضافوا أن عدة فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر وصحة جازان باشرت موقع الحادث ونقلت المصابين الستة إلى مستشفى أحد المسارحة العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ”المواطن“، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الجمعة بلاغاً عن وقوع حادث تصادم على مدخل محافظة أحد المسارحة، وأن به عدداً من المصابين، وعلى الفور تم توجيه خمسة فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف أنه عند وصول الفرق وجدت بالموقع (9) حالات، منها 3 حالات وفاة، وحالتان حرجتان، وباقي الحالات إصابتهم متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن فرقاً إسعافية أخرى تابعة لصحة المنطقة شاركت لمساندة فرق الهلال الأحمر لنقل المصابين، وكذلك مشاركة عدد من الجهات المعنية الأخرى في التعامل مع الحادث.