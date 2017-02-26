وكالة برناما: زيارة الملك سلمان التاريخية لماليزيا تفتح الطريق للاستثمارات الكبرى

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

أبرزت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية أنباء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي يقوم بها حالياً إلى ماليزيا لبحث التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية.

وقالت الوكالة في تقرير بثته باللغة الإنجليزية إن الزيارة لا تمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين فحسب بل ستفتح المجال لاستثمارات أكبر تأثيراً وتوفر العديد من المزايا لرجال الأعمال والعمالة الماليزية.

وقال محمد فايز عبدالحيمد رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية إنه من المتوقع أن تعلن حكومة المملكة العربية السعودية عدة استثناءات للماليزيين؛ لبدء الأعمال التجارية وخاصة في مكة المكرمة.

وقال إنه من المتوقع أن يتم الإعلان خلال الزيارة الرسمية التي تستغرق أربعة أيام عن عدة اتفاقيات وتسهيلات للعمالة السعودية مؤكداً أنه سيتم بحث طلب المواطنين الماليزيين بالإعفاء من تصريح العمل في السعودية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.