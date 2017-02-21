ولي العهد يبحث مع رئيس اليونان التعاون في محاربة الإرهاب

المواطن – واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد بفخامة الرئيس اليوناني في الرياض مساء أمس.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بيت المال .

فيما حضره من الجانب اليوناني معالي وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس، ومعالي وزير التجارة والبحرية وسياسة الجزر بانايوتيس كورومبليس، ومعالي وزير الزراعة والغذاء إفانجلوس ابوستولو، ومعالي وزيرة السياحة الينا كونتورا، ومعالي وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية جورج كاتروجالوس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخونيس بوليخرونيو .