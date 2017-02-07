رأس الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة، بالرياض.
واستمع المجلس -خلال الاجتماع- إلى إيجازٍ سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عددٍ من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية التي اتّخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ولي العهد يناقش تطورات الأحداث مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
رأس الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة، بالرياض.
البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتطبيق قرار تجريم الاستيطان
المواطن – الرياض طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور