ولي ولي العهد يبحث التعاون مع كبير المستشارين بوزارة الدفاع البريطانية

المواطن - واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، اليوم، كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية الفريق توم بيكيت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصةً في المجال العسكري، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وحضر اللقاء: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين.