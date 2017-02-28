ولي ولي العهد يبحث فرص رؤية 2030 مع الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة

المواطن – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة ستيوارت جيلفرت .

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون , وفرص الشراكة المتاحة في المملكة وفق رؤية 2030 .

حضر اللقاء معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري .







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