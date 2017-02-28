ولي ولي العهد يبحث فرص رؤية 2030 مع الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة

ولي ولي العهد يبحث فرص رؤية 2030 مع الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة

2017/02/28
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
200
0
طباعة

المواطن – واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة ستيوارت جيلفرت .
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون , وفرص الشراكة المتاحة في المملكة وفق رؤية 2030 .
حضر اللقاء معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري .

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مباشرة بلاغات العنف الأسري عبر رقم 1919 بسرية تامة

المواطن – الرياض أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية