ولي ولي العهد يناقش التعاون الدفاعي والصناعي مع رئيس شركة “ريثون”

المواطن - واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العام لشركة “ريثون” الدكتور توماس كينيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون مع الشركة في المجالين الدفاعي والصناعي، والدور الذي من الممكن أن تقوم به الشركة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصناعات العسكرية.

وحضر اللقاء: المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، ورئيس شركة “ريثون” الدولية توماس فيكيولا، ورئيس الشركة في المملكة كورت آميند.