يقتل أمه بـ 3 خناجر لأنها تعيش وحيدة!

المواطن - وكالات

أمرت محكمة جنايات مجلس قضاء سطيف الجزائرية بالسجن 14 سنة نافذة بحق شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك لتورّطه في قتل والدته بطريقةٍ وحشية.

وبحسب صحيفة “الشروق”، فإن الجريمة تمّت مع سبق الإصرار والترصد من طرف القاتل الذي وضع حدًا لحياة والدته، مستخدمًا 3 خناجر، وذلك قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الجزائرية معترفًا بقتل والدته.

وأوضح الابن القاتل أنه أقدم على قتل والدته بعد تلقّيه بعض الأخبار السيئة عن والدته، وبعض الكلام الذي يسيء إلى سمعتها ويطعن في شرفها من أصحابه وبعض الجيران بحكم أنها تعيش وحدها بعد انفصالها عن زوجها.

ولفت الشاب إلى أنه، وفيما كان عائدًا إلى المنزل، وجد بعض الشباب يتحدثون عن والدته بكلامٍ جارح، ما جعله يتوجّه مباشرةً إلى المطبخ، حيث أخذ 3 سكاكين مختلفة الأحجام، ثم نادى أمه التي كانت في غرفة نومها، وبعد أن وصلت إليه، غرس تلك الخناجر في بطنها معاودًا الكرّة مرات عدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن جريمة القتل ليس لها مبرّرات، لأن الذي قيل عن أمه قد يكون مفبركًا.