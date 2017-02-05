يوتيوب يطلق ميزة جديدة لتسهيل تصفح الفيديوهات

المواطن – وكالات

يعتزم موقع يوتيوب إطلاق ميزة جديدة تسهل لمستخدمي الهواتف الذكية تصفح الفيديوهات بسرعة، إذ تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالضغط المزدوج على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة لزيادة أو تقليل سرعة الفيديو 10 ثوان، لكن لا تعمل الميزة الجديدة سوى في وضع الشاشة الكاملة Full Screen، وتتوافر في أحدث نسخة لتطبيق يوتيوب على ios وأندرويد.

ولم يتم التعرف عن موعد طرح الميزة الجديدة للمستخدمين، فقد تكون جزءاً من التحديث الأخير للتطبيق، الذي كشفت جوجل عنه الستار في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وفي حين أفاد العديد من مستخدمي موقع ريديت برؤية الميزة على كل من تطبيق يوتيوب على نظامي ios وأندرويد، لكن يبدو أن أزرار الاختصار لا تزال غير متاحة لجميع المستخدمين أو على كل الأجهزة.