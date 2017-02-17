يوم دام في باكستان ورئيس أركان الجيش يحذّر المخابرات المعادية من العبث بأمن بلاده

المواطن ـ إسلام أباد

توفيّ ثلاثة عسكريين من رجال الجيش الباكستاني، إثر انفجار قنبلة زرعها مسلحون مجهولون، في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية، أنَّ الانفجار وقع في منطقة “أوران” بإقليم بلوشستان، واستهدف موكبًا لقوات الجيش، وأدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب وجنديين اثنين.

قائد الجيش يحذّر دول الجوار:

من جانبه، أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه عن حزنه إزاء مقتل العسكريين الثلاثة، مؤكداً أنَّ “الهجمات الإرهابية لا يمكنها زعزعة عزم الجيش في محاربة الإرهاب”.

وحذّر رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، أجهزة المخابرات المعادية من العبث بأمن باكستان، عبر دعم التنظيمات الإرهابية لتنفيذ الأعمال الإرهابية في باكستان.

وأوضح جاويد، في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها إلى منطقة “مهمند” شمال غربي باكستان، أنَّ “الجيش الباكستاني لن يسمح لأحد باستخدام أراضي باكستان ضد الدول المجاورة، ويأمل في الوقت نفسه من الدول المجاورة عدم السماح باستخدام أراضيها ضد باكستان”.

وشدّد على أنَّ “باكستان تلتزم بسياسة ضبط النفس وعدم تصعيد الخلافات الإقليمية مع احتفاظها بحق الرد على أي عدوان يهدد سلامتها وسيادة أراضيها”.

وأشار إلى أنَّ “الإرهابيين الذين فروا من باكستان يتخذون من أفغانستان ملاذاً آمناً لإعادة تنظيم صفوفهم، بغية تنفيذ هجمات إرهابية داخل باكستان”، مؤكداً أن “سلسلة الهجمات الأخيرة التي شهدتها باكستان لن تؤثر على عزم شعب وقوات باكستان المسلحة في مكافحة الإرهاب”.

مجهولون يفتحون النار على دورية:

وفي سياق متّصل، قتل خمسة أشخاص، بينهم أربعة من رجال الشرطة، بهجوم شنه مسلحون مجهولون الليلة الماضية على سيارة دورية للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غربي باكستان.

وكشفت مصادر أمنية باكستانية أنَّ “المسلحين أطلقوا النار بالأسلحة الرشاشة على سيارة للشرطة، كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في المدينة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة وأحد المارة”.

وأضافت أن “قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى”.