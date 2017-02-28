يو بي آي: ترامب أصبح يعي أهمية المملكة في محاربة داعش

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

قالت وكالة الأنباء الأمريكية “UPI”، إن الرئيس دونالد ترامب وضع عملية القضاء على التنظيمات الإرهابية، وتحديدًا “داعش”، على رأس جدول أعماله فيما يتعلق بسياسة واشنطن الخارجية مع العديد من الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي الذي تولى قيادة البيت الأبيض منذ شهر تقريبًا، بدأ يغير بعض ملامح سياساته الخارجية لتحقيق هدفه بالقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرة إلى أنه وجد ضرورة ملحة لمواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية، خاصة أن الرياض تبدو حاسمة وحليفاً لا غنى عنه في مواجهة التنظيم الإرهابي الأشرس خلال الآونة الأخيرة.

ودللت وكالة الانباء الأمريكية، على دراية ترامب بأهمية المملكة العربية السعودية، بمنح رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” وسام جورج تينيت لولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وذلك لخدمات الرياض في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد أحدث اعتراف من مسؤول أمريكي بأهمية التحالف المحوري لهزيمة داعش.

وأضافت أنه ليس من قبيل الصدفة كون معظم الأشخاص الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر عام 2001، بالإضافة إلى قائدهم أسامة بن لادن، جميعهم يحملون الجنسية السعودية، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان بمثابة مكائد شيطانية للوقيعة بين واشنطن والرياض.