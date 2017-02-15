‏تعليق الدراسة غداً بالكلية التقنية في ‫#بيشة

المواطن – نواف آل مثاعي – بيشة

نظراً لاستمرار الأحوال الجوية وبناء على تنبيهات الأرصاد والدفاع المدني؛ تقرر ‏تعليق الدراسة غداً الخميس في الكلية التقنية ‫في بيشة.

وكانت جامعة بيشة قد قررت، قبل قليل، تعليق الدراسة غداً في كليات البنين والبنات في محافظتي بلقرن والنماص فقط؛ بسبب الأحوال الجوية.

وأصدر مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي توجيهات بالاستمرار في تعليق الدراسة ليوم غد الخميس الموافق ١٩ / ٥ / ١٤٣٨ ه في كليات محافظتي بلقرن والنماص فقط (بنين وبنات) وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتقارير الدفاع المدني، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة.

أوضح ذلك المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني.‎