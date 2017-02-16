‫شاهد .. صور استقبال الملك لولي عهد البحرين ووزير الدفاع الماليزي في قصر العوجا‬‎

‫شاهد .. صور استقبال الملك لولي عهد البحرين ووزير الدفاع الماليزي في قصر العوجا‬‎

2017/02/16
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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استقبال الملك لولي عهد البحرين ووزير الدفاع الماليزي في قصر العوجا

المواطن – واس

 

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