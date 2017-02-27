‫ ‫جرافيك المواطن .. الملك يتسلم أعلى وسام ماليزي‬

‫ ‫جرافيك المواطن .. الملك يتسلم أعلى وسام ماليزي‬

2017/02/27
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, زيارات ملكية
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جرافيك المواطن .. الملك يتسلم أعلى وسام ماليزي‬
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